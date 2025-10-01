Die Regierung legt letzte Hand an die Verordnung über die zusätzliche Rentenerhöhung im November 2025: Alle Rentner erhalten bis zum Jahresende das, was ihnen zusteht, hoffentlich bereits im November, teilte Ministerpräsident Viktor Orbán am Mittwoch auf seiner Facebook-Seite mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Viktor Orbán sagte in dem Video, dass die Inflation höher ausgefallen sei als vorhergesagt, weshalb die Renten in solchen Fällen üblicherweise erhöht werden. „Genaue Abrechnung, lange Freundschaft – wir haben versprochen, dass die Renten nicht an Wert verlieren dürfen, und dieses Versprechen haben wir jedes Jahr eingehalten, so wie es auch dieses Jahr der Fall sein wird”, erklärte er. Der Regierungschef fügte hinzu, dass jeder den entsprechenden Betrag seiner Rente erhalten werde, was im Durchschnitt 51.000 Forint entspricht. „Das ist eine große Sache, denn überall in Europa wird gespart, und wenn man zahlen muss, beißen sie die Zähne zusammen, weil sie ihr Geld in die Ukraine geschickt haben. Wenn dein Geld in der Ukraine ist, kannst du die Renten nicht erhöhen, du kannst weder Familien noch jungen Menschen helfen, aber wir haben nicht zugelassen, dass das Geld der Ungarn in die Ukraine fließt, deshalb gibt es jetzt eine Erhöhung der Familienbeihilfen, wir können ein Wohnungsbauprogramm für junge Menschen starten, und auch die Rentner bekommen, was ihnen zusteht. Außerdem ist heute der Tag der älteren Menschen. Gott segne die Rentner!“, sagte Viktor Orbán.