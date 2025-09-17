Gulyás: Regierung hat eine zusätzliche Rentenerhöhung von 1,6 Prozent beschlossen

Auf ihrer Sitzung am Mittwoch hat die Regierung eine zusätzliche Rentenerhöhung von 1,6 Prozent beschlossen, wodurch Rentner in diesem Jahr durchschnittlich 51.155 Forint mehr erhalten werden, gab der Leiter des Büros des Ministerpräsidenten am Mittwoch in Budapest auf der Regierungspressekonferenz bekannt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Gergely Gulyás erinnerte daran, dass über die Höhe der zusätzlichen Rentenerhöhung bereits zuvor entschieden worden war und die Regierung nun die genaue Zahl festgelegt habe. Die Inflationsrate für Rentner betrage 4,8 Prozent, daher sei eine rückwirkende Erhöhung um 1,6 Prozent angemessen, sagte er und fügte hinzu, dass Rentner mit der Novemberrente durchschnittlich 47.200 Forint erhalten würden, der Rest werde mit der Dezemberrente ausgezahlt. Die Regierung ist weiterhin davon überzeugt, dass die Rentenerhöhung entweder über der Inflationsrate für Rentner liegen oder zumindest dieser entsprechen muss. Letztes Jahr lag sie darüber, dieses Jahr wird sie gleich hoch sein, die Regierung stellt dafür 112 Milliarden Forint zur Verfügung, dieser Betrag ist im Haushalt vorgesehen, sagte Gergely Gulyás.