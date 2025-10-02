In Békéscsaba wird eine neue Kindertagesstätte gebaut

In Békéscsaba wird für fast 1,3 Milliarden Forint eine neue Kindertagesstätte mit sechs Gruppenräumen gebaut, teilte der Projektleiter am Donnerstag in einer Mitteilung an die Nachrichtenagentur MTI mit.

Wie es hieß, erhielt die Gemeinde aus dem EU-Fonds für Wiederaufbau und Resilienz (RRF) 991 Millionen Forint, der inländische Anteil der Investition beträgt 267,6 Millionen Forint. Der Bau der Kindertagesstätte mit 84 Plätzen ist bereits im Gange und soll planmäßig im Januar abgeschlossen sein. Im Rahmen der Investition werden 6 Gruppenräume, Sanitäranlagen, Umkleideräume, Entwicklungs-, Lager- und andere Nebenräume, eine Großküche, ein Spielplatz und ein Wirtschaftshof eingerichtet. Möbel, Spielzeug und Geräte für den täglichen Betrieb werden ebenfalls angeschafft für die Immobilie, die in der Nachbarschaft des Erzsébet-Wohnparks auf einem aus sechs Grundstücken zusammengelegten Areal entsteht.

Mit dieser Entwicklung wird die Betreuung von Kindern im Krippenalter in der Komitatsstadt von Békés für mehrere Jahrzehnte gesichert sein, erklärte Ferenc Nagy (Verein Hajrá Békéscsaba) bei der Auftaktveranstaltung des Projekts und fügte hinzu, dass voraussichtlich ab dem Frühjahr nächsten Jahres Kinder in die Einrichtung aufgenommen werden können. In Békéscsaba gibt es fast 300 Plätze in kommunalen Kindertagesstätten, die derzeit an drei Standorten Kinder aufnehmen.