Touristischer Radweg wird von Márkó bis zum Tiszafás in Szentgál gebaut

Für rund 500 Millionen Forint wird im Komitat Veszprém ein 4,2 Kilometer langer touristischer Radweg gebaut, der die bereits fertiggestellte Radstrecke Veszprém-Márkó bis zum Tiszafás in Szentgál fortsetzt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In einer Pressemitteilung, die am Freitag an die Nachrichtenagentur MTI übermittelt wurde, hieß es: Das zu 100 % geförderte Projekt wird aus Mitteln der Europäischen Union im Rahmen des Programms „Széchenyi Terv Plusz” realisiert. Von den Gesamtkosten in Höhe von 499,9 Millionen Forint entfallen 303,7 Millionen Forint auf die Gemeinde Bánd und 196,2 Millionen Forint auf die Gemeinde Szentgál. Der neue Abschnitt ist die Fortsetzung des Radwegs Veszprém-Márkó und führt bis zum Tiszafás in Szentgál und zum Aussichtsturm. Unter Berücksichtigung der Interessen der Landwirte wird er als Straße mit gemischtem Verkehr gebaut.

Entlang der Strecke werden Fahrradständer, Abfallbehälter und Informationstafeln aufgestellt. Außerdem werden am Anfang des Bergpfades, der zum Tiszafás und zum Aussichtsturm führt, ein überdachter Lagerraum, Bänke, Tische, Feuerstellen und ein Barfußpfad gebaut. Im Ortsgebiet von Szentgál wird eine intelligente Bank mit Fahrradständern aufgestellt und ein Servicepunkt eingerichtet. Ebenfalls im Rahmen des Projekts wird in Bánd in der Esseg-Burg der obere Gang des offenen Burgturms wasserdicht gemacht und auf der darunter liegenden Ebene ein Ausstellungsraum eingerichtet, um den Erhaltungszustand des Turms zu verbessern. Die Investition wird voraussichtlich im kommenden Mai abgeschlossen sein, heißt es in der Mitteilung.