4iG prüft strategische Investition in Axiom Space

4iG Space and Defence Technologies hat eine unverbindliche Absichtserklärung mit dem US-amerikanischen Unternehmen Axiom Space unterzeichnet, um ihre Absicht zur Zusammenarbeit in mehreren Schlüsselbereichen zu bekräftigen, wie die Muttergesellschaft 4iG am Freitag in einer Mitteilung auf der Website der Budapester Börse bekannt gab – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

4iG SDT plant, 100 Millionen US-Dollar in Axiom Space zu investieren, unter der Voraussetzung, dass die Absichtserklärung unverbindlich ist und nicht als endgültige Investitionsvereinbarung angesehen werden kann. Darüber hinaus hat Axiom Space ein Orbital Data Centre (ODC)-Programm ins Leben gerufen, an dem 4iG SDT als Kooperationspartner teilnehmen möchte und weitere 100 Millionen US-Dollar investieren will. 4iG erklärte, dass die Parteien daran arbeiten werden, fortschrittliche Weltrauminfrastruktur und Innovationsinitiativen nach Ungarn und andere wichtige Märkte zu bringen und damit die globale Zusammenarbeit in der Weltraumindustrie zu stärken.

In einer separaten Erklärung vom Freitag fügte 4iG hinzu, dass der Abschluss der Transaktion unter anderem von einer finanziellen, rechtlichen und technischen Due Diligence sowie der Erfüllung der relevanten regulatorischen Bedingungen abhängt. Es wurde darauf hingewiesen, dass 4iG SDT der erste europäische Partner ist, mit dem Axiom Space im Rahmen des ODC-Programms zusammenarbeiten kann, und dass die Zusammenarbeit den Bau von optischen Bodenstationen umfassen wird. István Sárhegyi, der derzeit 4iG SDT leitet, sagte, die Vereinbarung sei ein Meilenstein in den Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Ungarn, da sie einem ungarischen Unternehmen die einzigartige Möglichkeit biete, strategischer Investor eines amerikanischen Luft- und Raumfahrtunternehmens zu werden.