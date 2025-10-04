Bence Rétvári: Ungarn ist das sicherste Land Europas

Die Schließung der südlichen Grenze, die Aufstockung der Polizeikräfte und die Einführung strenger Vorschriften haben dazu geführt, dass Ungarn das sicherste Land Europas ist, betonte Bence Rétvári, parlamentarischer Staatssekretär im Innenministerium, auf einer Pressekonferenz vor der Veranstaltung des Bürgerforums am Freitag in Tapolca – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Tibor Navracsics, Minister für öffentliche Verwaltung und Regionalentwicklung, erklärte, dass im Rahmen der Veranstaltungsreihe des Bürgerforums in Ajka und Tapolca traditionell im Herbst und Frühjahr bekannte Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens zu Gesprächen eingeladen werden. Sein Gesprächspartner am Freitag ist Bence Rétvári, parlamentarischer Staatssekretär im Innenministerium. Er fügte hinzu, dass die öffentlichen Diskussionen im Rahmen des Bürger-Salons aufgrund des früh beginnenden Wahlkampfs eine besondere Bedeutung haben.

Bence Rétvári, parlamentarischer Staatssekretär im Innenministerium, verwies auf die Umfragen des französischen Markt- und Meinungsforschungsinstituts Ipsos und betonte, dass Ungarn laut der Umfrage vom September in Bezug auf die öffentliche Sicherheit den ersten Platz in Europa einnimmt, d. h. die Menschen fühlen sich hier am sichersten. Auf die Frage, wie viele Menschen Angst haben, Opfer von Gewalt oder Straftaten zu werden, antworteten in Ungarn 7 Prozent, in Schweden 57 Prozent, in Frankreich 36 Prozent, in Deutschland 29 Prozent und in Belgien 33 Prozent der Befragten mit Ja. Er fügte hinzu: Dies zeige auch, dass die ungarische Politik in Bezug auf die öffentliche Sicherheit auf europäischer Ebene am erfolgreichsten sei. Durch die Schließung der südlichen Grenze konnten wir Straftaten durch Migranten ausschließen, darüber hinaus trugen auch die Aufstockung des Polizeipersonals und strenge Strafgesetze zur Erhöhung der Sicherheit bei. Bence Rétvári sagte auch, dass immer mehr Deutsche und Niederländer das Donauknie oder das Balaton-Oberland als Wohnort wählen.

Tibor Navracsics antwortete auf eine Frage von Journalisten, dass die Ansiedlung von Ausländern auch eine Reihe von Aufgaben mit sich bringe, die gelöst werden müssten. Wie er sagte, bemüht man sich durch den Ausbau und die Verbesserung der öffentlichen Dienstleistungen, in den Gemeinden rund um den Balaton qualitativ hochwertige Dienstleistungen anzubieten. Als Beispiel nannte er das Dienstwohnungsprogramm, dessen erster Schritt kürzlich die Übergabe einer Wohnung in Szigliget war, der fast 100 neue Wohnungen folgen werden. Unter den Entwicklungen hob er die Sanierung der Straße 84 und die Fortsetzung des Ausbaus der M8 zur Schnellstraße hervor. In der Diskussion nach der Pressekonferenz betonte Bence Rétvári die Bedeutung der digitalen Bürgerkreise. Wie er sagte, könne man gemeinsam den „Verleumdungen seitens der Opposition” während des Wahlkampfs Einhalt gebieten. Tibor Navracsics sprach über die Bedeutung des von ihm initiierten Ethikkodexes, der den Ton des Wahlkampfs in ethische Bahnen lenken soll.