VOSZ: Széchenyi-Mikrokreditprogramm MAX+ wurde um mehrere hundert Millionen erweitert

Die Möglichkeiten des Széchenyi Mikrokredit MAX+ wurden erheblich erweitert: Das Programm steht nun für inländische Kleinst- und Kleinunternehmen zu günstigeren und flexibleren Konditionen zur Verfügung, teilte der Nationale Verband der Unternehmer und Arbeitgeber (VOSZ) am Samstag in einer Erklärung gegenüber der Nachrichtenagentur MTI mit.

Zu den wichtigsten Änderungen gehört laut der Mitteilung, dass der maximale Kreditbetrag pro Transaktion von 100 Millionen auf 140 Millionen Forint erhöht wird. Außerdem wird das Limit pro Kunde auf 200 Millionen Forint und das Limit pro Unternehmensgruppe auf 300 Millionen Forint erhöht, und der Kredit kann bereits nach einem abgeschlossenen Geschäftsjahr beantragt werden. Eine weitere Änderung besteht darin, dass die Rückzahlung flexibler ist und sogar eine um 20 Prozent erhöhte letzte Rate gewählt werden kann, wie es hieß. Das Ziel der in Zusammenarbeit zwischen dem Wirtschaftsministerium, KAVOSZ und VOSZ umgesetzten Änderung ist es, dass ungarische Kleinst- und Kleinunternehmen schneller und einfacher Zugang zu vergünstigten Finanzmitteln erhalten, was die Umsetzung ihrer Investitionen, die Steigerung ihrer Leistung und den Erhalt von Arbeitsplätzen fördert, heißt es in der Mitteilung.