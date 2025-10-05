Nationales Galopprennen – Das Finale findet am Sonntag in Szilvásvárad statt

Das Finale des 18. Nationalen Galopprennens findet am Sonntag im Lipizzaner-Reitzentrum in Szilvásvárad statt. Das Finale des Nationalen Galopprennens beginnt um 16:50 Uhr, anschließend wird das Rennen mit einem Hengsttreiben abgeschlossen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Am Sonntag finden ab 9:30 Uhr die Vorläufe des Kishuszár und des Nationalen Galopps, die Vorläufe der neuen Disziplin, des traditionellen Husarenrennens, sowie das Springreiten und das Gespannfahren statt. Ebenfalls am letzten Tag des Nemzeti Vágta finden Vorführungen des HaZám Lovasudvar, des Gömöri Lovas Egyesület, der Ponyreiter-Kinderhusaren, der Helvéciai Lovasbetyárok und der Győri Ördöglovasok statt. Auf Interessierte warten in Szilvásvárad eine Kampfszene-Vorführung aus den Jahren 1848-49 und ein historischer Reiterumzug.

Am Sonntag um 14 Uhr beginnen die Finals: der Kutschenrennen, der Husaren-Kinderrennen, der Internationale Polizeireiterwettbewerb, der Gespannrennen, der traditionellen Husarenrennen und das Finale des Kleinen Husarenrennens, die bis 16:40 Uhr dauern. Die Veranstaltungen des Reiterfestes am Sonntag können live auf den Seiten Médiaklikk und M4sport.hu verfolgt werden, die Finalrennen werden ab 15 Uhr live auf dem Sender Duna übertragen.