Unfall beim Ernteumzug in Üröm

Beim Ernteumzug in Üröm brach am Samstagnachmittag die rechte Seite eines Pferdewagens unter den darauf befindlichen Personen ab. Nach ersten Angaben wurden bei dem Unfall neun Personen leicht und zwei schwer verletzt, teilte die Polizeibehörde des Komitats Pest der Nachrichtenagentur MTI auf Anfrage mit.

Den Informationen zufolge wurde der 49-jährige Mann, der den Pferdewagen fuhr, von Mitarbeitern der Polizeibehörde von Budaörs festgenommen, da der Verdacht auf Trunkenheit bestand. Die weiteren Umstände des Unfalls werden von der Polizei untersucht.