28. Csabaer Wurstfestival findet am langen Wochenende im Oktober statt

Vom 23. bis 26. Oktober findet im CsabaPark eines der größten gastronomischen Kulturereignisse Ungarns statt, das Csabai Kolbászfesztivál, wie die Organisatoren am Montag in einer Mitteilung an die Nachrichtenagentur MTI bekannt gaben.

Als Auftakt zum Festival findet am 9. Oktober die Jurierung des internationalen Trockenwurstwettbewerbs im Csabai Rendezvénypajta statt. Die Preise werden am Eröffnungstag des Festivals überreicht. Für den Trockenwurstwettbewerb konnten Trockenwürste in Kunst- und Naturdarm angemeldet werden. Fleischereien, Privatpersonen, Hersteller von Würsten für den Verkauf oder den Eigenverbrauch konnten sich gleichermaßen bewerben.

Gemäß der Tradition stehen auch in diesem Jahr wieder die Csabaer-Wurst und traditionelle Programme im Mittelpunkt des Festivals. Es gibt eine Schweineschlachtvorführung, einen Handwerksmarkt, eine Landwirtschaftsausstellung und auch Programme für Familien. Die Organisatoren betonten, dass für jede Generation abwechslungsreiche gastronomische, kulturelle und musikalische Programme geboten werden. Am Eröffnungstag des Festivals, dem 23. Oktober, stehen die Kinder im Mittelpunkt: Kindergartenkinder und Schulkinder messen ihr Können im Wurstherstellungswettbewerb.

Am Freitag beginnt der Tag mit einem Wurstherstellungswettbewerb für Schüler und Studenten. Der Höhepunkt des Festivals ist der Samstag, an dem der internationale Wettbewerb im Abbinden der Wurst stattfindet. Der Sonntag ist der Tag der Familien und Traditionen: Neben dem Wettbewerb im Abbinden der Wurst der Unternehmen erwarten das Publikum ein Kohlrouladen-Kochwettbewerb und ein buntes Abschlussprogramm. Für Kinder treten das Alma Együttes und der Kicsi Gesztenye Klub auf. Zu den Künstlern der kostenpflichtigen Veranstaltung gehören das Csík Zenekar, die Bagossy Brothers Company, Beton.Hofi, die Bohemian Betyars, Parno Graszt, der Gypo Circus Szirota Jennifer, Follow The Flow, Halott Pénz, Ádám Fásy und die Gypsy Kings sowie NOX, DESH und Lili Regán. Als internationaler Gast wird Taryn Charles aus Britain’s Got Talent zu sehen sein.

Das detaillierte Programm finden Sie auf der Website

www.csabaikolbaszfesztival.hu.