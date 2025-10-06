Ungarische Lebensmittelprodukte auf der Lebensmittelmesse Anuga vorgestellt

34 ungarische Aussteller präsentieren ihre Produkte vom 4. bis 8. Oktober auf einem vom Agrarmarketing Centrum organisierten nationalen Stand auf der Lebensmittelmesse Anuga in Köln – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Rund 8.000 Aussteller aus 110 Ländern nehmen an der Messe teil. Die ungarischen Teilnehmer präsentieren Paprika, Honig, Fruchtsaft, Stopfleber und spezielle Samenölprodukte. Laut dem Agrarmarketing Centrum werden rund 140.000 Fachbesucher zur Anuga erwartet.