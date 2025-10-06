MVM-Gruppe und der Nationalpark Aggtelek haben eine Kooperationsvereinbarung geschlossen

Die zur MVM-Gruppe gehörende MVM Émász Áramhálózati Kft. und die Verwaltung des Nationalparks Aggtelek haben eine Kooperationsvereinbarung zur Koordinierung des Netzbetriebs und des Naturschutzes geschlossen, teilte die MVM am Montag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Der Mitteilung zufolge wurden in der Vereinbarung die Rahmenbedingungen für eine reibungslose Zusammenarbeit festgelegt, die auf einer kontinuierlichen Kommunikation in beide Richtungen und regelmäßigen Fachgesprächen basiert. Die Vereinbarung umfasst die Aktualisierung der Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem Betrieb von Stromleitungen, insbesondere im Hinblick auf die Durchsetzung von Naturschutzaspekten bei der Zustandsbewertung, Wartung, Störungsbehebung und Entwicklung des Netzes. Gemäß der Vereinbarung wird MVM Émász auch in Zukunft die Auswirkungen des Netzbetriebs auf die natürliche Umwelt minimieren.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Ein vorrangiges Ziel ist es, das Fachwissen und die Erfahrung des Nationalparks in die täglichen Arbeitsabläufe zu integrieren, Herausforderungen wie die Pflege von Waldgebieten oder den Schutz der Lebensräume geschützter Vogelarten effizienter zu bewältigen und Nachhaltigkeits- und Naturschutzaspekte zu einem integralen Bestandteil von Investitionen und Entwicklungen zu machen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Es wurde auch darauf hingewiesen, dass die Zusammenarbeit zwischen MVM Hálózat und den Nationalparks auf eine lange Tradition zurückblickt. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, die Sicherheit der Energieversorgung und den Erhalt der Umweltwerte Hand in Hand zu verwirklichen. Die aktuelle Vereinbarung mit der Verwaltung des Nationalparks Aggtelek ist ein wichtiger Meilenstein dieser gemeinsamen Arbeit, heißt es in der Mitteilung von MVM.