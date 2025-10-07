Waldradweg des Jahres führt durch das Herz des Vértes

Die Ausschreibung des Nationalen Forstvereins (OEE), bei der zum fünften Mal der beliebteste Waldradweg Ungarns gewählt werden konnte, ist beendet. Die Öffentlichkeit konnte ihre Stimme für eine der fünf Routen abgeben, die es ins Finale geschafft hatten – berichtet das Reiseportal turizmus.com.

Den ersten Platz und damit den ehrenvollen Titel „Waldradweg des Jahres 2025” errang die Route Szárliget-Csákvár, die sich durch das Vértes Gebirge schlängelt und mit den meisten Likes bewiesen hat, dass sie vielen Menschen am Herzen liegt. Die Route führt durch das Herz des Vértes und ist mit ihren schattigen Waldwegen, hügeligen Abschnitten und langen Abfahrten unvergesslich. Unterwegs erwarten Sie das Militärdenkmal neben dem Jagdhaus Szálláskút, die Felswände alter Steinbrüche und das einzigartige Fáni-Tal. Wer hierher rollt, kann auch den Felsen Ördögszószék bewundern und dann unterhalb von Vérteskozma die Ruhe bis nach Csákvár genießen. Mit dem MTB, Gravelbike oder Trekkingrad ein echtes Abenteuer, ein Muss!

In einem knappen Rennen belegte die Strecke Szántódpuszta – Jabapuszta den zweiten Platz, die durch ihre Nähe zum Balaton und ihre ruhige Atmosphäre überzeugte und bis zum letzten Tag in der Abstimmung führte. Den dritten Platz belegte die Strecke Pilismarót – Kétbükkfa-nyereg, die eines der schönsten Waldradfahrerlebnisse im Donauknie bietet.

Das von dem OEE initiierte Programm hat zum Ziel, der breiten Öffentlichkeit die nachhaltige Waldbewirtschaftung und die Ökosystemleistungen unserer Wälder so umfassend wie möglich vorzustellen. Darüber hinaus soll es einen aktiven Lebensstil fördern und gleichzeitig auf die geschriebenen und ungeschriebenen Regeln für das Radfahren im Wald aufmerksam machen, um unsere Sicherheit und den Schutz der Natur zu gewährleisten. In diesem Zusammenhang hat der OEE auch eine Publikation mit dem Titel „Bewusstes Radfahren in den Wäldern Ungarns” herausgegeben, die kostenlos von der Website des OEE heruntergeladen werden kann.

Im Jahr 2024 gewann der Abschnitt zwischen Farkasgyepű und Bakonybél, der von der Bakonyerdő Zrt. verwaltet wird, und im Jahr 2023 der Radweg im Széchenyi Ökotourismus-Parkwald in Szolnok den Titel „Waldradweg des Jahres”. Im Jahr 2022 belegte der Radweg zwischen dem Szalajka-Tal und Olasz-kapu im Bükk-Gebirge den ersten Platz, während 2021 der Waldradweg zwischen Somoskőújfalu und Eresztvény im Komitat Nógrád zum Sieger gekürt wurde.