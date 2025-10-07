Verbindung zwischen der ungarischen Autobahn M6 und der kroatischen Autobahn A5 wurde übergeben

Der letzte Abschnitt der Autobahn zwischen Budapest und Osijek in der Nähe von Pélmonostor in Kroatien wurde übergeben – berichtet das Reiseportal turizmus.com.

Bei der feierlichen Übergabe erklärte János Lázár, Minister für Bauwesen und Verkehr, dass die Verbindung zwischen der ungarischen M6 und der kroatischen A5 vielleicht der wichtigste Teil des europäischen Eisenbahn- und Straßenverkehrskorridors sei, der „im weiteren Sinne die Region der Ostsee und des Schwarzen Meeres, im engeren Sinne jedoch Mitteleuropa mit dem Balkan verbindet, wenn man so will: die Donau mit der Adria”. Dem Minister zufolge wurde damit die Durchblutung der Region wiederhergestellt, die einst – in den glücklichen Friedenszeiten vor hundert Jahren – eine der sich am schnellsten entwickelnden und wachsenden geistigen und wirtschaftlichen „Unionen” des alten Kontinents war.

Er erinnerte daran, dass Ungarn seit der Wende in der Entwicklungspolitik so viele Autobahnen und Schnellstraßen gebaut hat, dass das ungarische Straßennetz – gemessen an der Einwohnerzahl – heute das Niveau der am weitesten entwickelten westlichen Länder erreicht hat. Er sagte: „Ungarn hat seit 2010 rund 4200 Milliarden Forint (mehr als 10,5 Milliarden Euro) für Investitionen in den Ausbau des öffentlichen Straßennetzes ausgegeben. Allein im Bereich der Schnellstraßen wurden rund tausend Kilometer erneuert oder neu gebaut.” Er fügte hinzu, dass 2010 nur drei Autobahnen die Landesgrenze erreichten. Mit der heutigen Autobahneröffnung ist diese Zahl auf zehn gestiegen.

Der kroatische Ministerpräsident Andrej Plenkovic betonte in seiner Rede: Kroatien sei sich seiner mitteleuropäischen und donauanliegenden Identität voll bewusst. „Genau diese beiden Dimensionen verbinden Kroatien und Ungarn – in der Geschichte, in der Gegenwart und auch in der Zukunft.“ Róbert Jankovics, Abgeordneter der kroatischen Ungarn, sagte bei der Feier unter anderem: „Heute weihen wir eine Autobahn ein, die für die Ungarn im Ausland, insbesondere für die Gemeinschaft in der Drau-Region, von großer Bedeutung ist.“