Balatonlelle startet die Veranstaltungsreihe „Herbstzauber”

In diesem Jahr bereitet sich Balatonlelle zum ersten Mal mit einer besonderen, einwöchigen Veranstaltungsreihe auf die Herbstferien vor. Der „Herbstzauber” in Balatonlelle erwartet zwischen dem 22. Oktober und dem 2. November Einheimische und Gäste mit vielfältigen, erlebnisreichen Veranstaltungen. Ziel der Veranstaltung ist es, die Herbstferien zu einem sinnvollen Gemeinschaftserlebnis zu machen und zu zeigen, dass der Balaton nicht nur im Sommer, sondern auch im Herbst ein zauberhaftes Reiseziel ist – berichtet das Reiseportal turizmus.com.

Die Herbstzeit bietet auch am Ufer des Balatons eine besondere Atmosphäre, die die Veranstaltungsreihe zeigen möchte: Sie bietet Familien, Freunden und allen Interessierten eine sinnvolle Freizeitgestaltung und gemeinsame Erlebnisse. „Mit der Veranstaltungsreihe „Herbstzauber” möchten wir zeigen, dass Balatonlelle nicht nur im Sommer Erholung bietet, sondern das ganze Jahr über ein Reiseziel voller Erlebnisse ist. Das Ziel unserer Stadt ist es, die Herbstsaison mit hochwertigen Programmen zu bereichern, die sowohl die lokale Gemeinschaft als auch die Besucher ansprechen und damit die touristische Attraktivität von Balatonlelle zu allen Jahreszeiten zu stärken“, sagte Bürgermeister Miklós Felházi.

Die Veranstaltungsreihe bietet jeden Tag ein besonderes Erlebnis:

– Familiendetektivspiel,

– Herbstabenteuertour auf dem Kishegy,

– Erlebnistag in der Rádpuszta,

– Weinsuchspiel,

– Abendliche Fackelwanderung zur Krypta,

– Geister- und Fledermausabenteuer

– sowie eine echte Halloween-„Süßes oder Saures“-Wanderung.

Die Veranstaltungsreihe endet am 1. und 2. November mit der stimmungsvollen Veranstaltung „Örök emlékek – üzenjünk szeretteinknek” (Ewige Erinnerungen – Lasst uns unseren Lieben eine Nachricht senden), die im Zeichen des Gedenkens und der Zusammengehörigkeit zum gemeinsamen Andenken und Kerzenanzünden einlädt.

Neben den Hauptveranstaltungen erwarten die Interessierten auch abwechslungsreiche Begleitprogramme:

– am 26. Oktober Flohmarkt am Freilichttheater,

– vom 27. bis 31. Oktober Ferien-Bastelhaus im Kulturhaus,

– sowie Dauerausstellungen im Szalay-Museum und im Kulturhaus.

Violetta Ernyes, Marketingmanagerin von Visit Balatonlelle und eine der Organisatorinnen des Programms, sagte: „Wir haben die Programme von Őszvarázs so zusammengestellt, dass für jede Altersgruppe etwas Besonderes dabei ist – für Familien, Naturliebhaber und Erlebnisorientierte gleichermaßen. Unser Ziel ist es, zu zeigen, dass Balatonlelle auch außerhalb der Sommersaison ein erlebnisreicher, freundlicher und offener Ort ist, an dem der Herbst wirklich zum Leben erwacht.“ Das detaillierte Programm und ständig aktualisierte Informationen finden Sie auf der Facebook-Seite von Visit Balatonlelle sowie als eigenständige Veranstaltung auf Facebook unter dem Namen „Balatonlellei Őszvarázs“ (Herbstzauber in Balatonlelle).