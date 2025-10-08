Weltberühmter chinesischer Komponist wird mit einem Konzert in der Musikakademie begrüßt

Tibor Bogányi und das Philharmonische Orchester Győr ehren den weltberühmten chinesischen Komponisten Xiaogang Ye mit einem Galakonzert. Eine der bedeutendsten Persönlichkeiten der zeitgenössischen chinesischen Musik wird am 27. Oktober anlässlich seines 70. Geburtstags im Großen Saal der Franz-Liszt-Musikakademie gefeiert, wo auch der Komponist selbst anwesend sein wird. Solist des Abends ist der Pianist József Balog – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Laut einer Mitteilung der Organisatoren an die Nachrichtenagentur MTI vom Mittwoch zeigt das Konzertprogramm anschaulich, wie der Komponist eine Brücke zwischen östlichen und westlichen Musiktraditionen schlägt. Auf dem Programm stehen zwei eigene Werke, The Faint Ginkgo (Die verschwundenen Ginkgoblätter) und Loquat in 5 Colors (Fünf farbige japanische Mispeln), in denen sich seine tiefe Verbundenheit mit der Natur, der Philosophie, der chinesischen und der universellen Kultur widerspiegelt. Auf dem Programm stehen außerdem Franz Liszts Ungarische Fantasie und Auszüge aus Prokofjews Romeo und Julia-Suite, sodass das Konzert gleichzeitig die Welt der Romantik, der russischen Musik des 20. Jahrhunderts und der zeitgenössischen ostasiatischen Kompositionskunst heraufbeschwört, heißt es in der Pressemitteilung.

Das Galakonzert in Budapest bietet dem ungarischen Publikum die Möglichkeit, die Musik von Xiaogang Ye näher kennenzulernen, die gleichzeitig modern und in ihren Wurzeln traditionell, persönlich und universell ist, heißt es weiter.