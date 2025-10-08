Pécs: Internationales Programm zur Behandlung von Lungenpatienten ins Leben gerufen

Im Rahmen eines internationalen Forschungsprogramms entwickeln Experten der Universität Pécs (PTE) ein auf künstlicher Intelligenz (KI) basierendes Modell, das plötzliche Verschlechterungen des Gesundheitszustands von Patienten mit chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD) vorhersagt, teilte die Hochschule in der Baranya am Mittwoch der Nachrichtenagentur MTI mit.

In der Mitteilung der PTE heißt es, dass COPD weltweit eine der häufigsten und schwerwiegendsten chronischen Atemwegserkrankungen ist, von der etwa 10 Prozent der über 40-Jährigen betroffen sind. Ein Schlüssel zur Behandlung ist die Vorbeugung der für die Krankheit charakteristischen raschen Verschlechterung des Gesundheitszustands. Das im Rahmen eines dreijährigen Programms unter der Leitung des Forschungszentrums der Fakultät für Pharmazie und Gesundheitswissenschaften der Universität entwickelte KI-Modell ermöglicht die frühzeitige Erkennung und Prävention der Verschlechterung des Zustands von COPD-Patienten in der täglichen medizinischen Praxis und unterstützt so frühzeitige Interventionen und die Vermeidung schwerwiegender Komplikationen.

Das KI-Modell, das mit einer Förderung von 390 Millionen Forint aus dem HU-RIZONT-Programm der Nationalen Agentur für Forschung, Entwicklung und Innovation entwickelt wurde, wird Ärzte durch die gemeinsame Analyse von klinischen und Umgebungsdaten bei der frühzeitigen Identifizierung von Hochrisikopatienten unterstützen. Das KI-Modell bietet die Möglichkeit, die Behandlung präventiv zu gestalten. An dem unter der fachlichen Leitung der PTE durchgeführten Projekt sind neben ungarischen Fachleuten auch Forscher des Universitätsklinikums Groningen in den Niederlanden und der Medizinischen Universität Łódź in Polen beteiligt, heißt es in der Mitteilung.