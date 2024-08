Budapester Festivalorchester gibt Konzert für den Frieden

In der Hoffnung auf Frieden wird das Budapester Festivalorchester (BFZ) am 31. August ein kostenloses Konzert mit Gastmusikern aus der Ukraine, Russland, Israel und Palästina auf dem Heldenplatz geben, teilte das Orchester am Dienstag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Konzert, das um 19 Uhr beginnt, soll auf das menschliche Leid aufmerksam machen, das durch bewaffnete Konflikte und Kriege in der Welt verursacht wird, und gleichzeitig für Frieden, Respekt und die Werte von Freundschaft und Liebe werben, so das Orchester. „Die internationalen Gäste werden auf der gleichen Bühne auf dem Heldenplatz beweisen, dass Musik die Macht hat, gegenseitige Ängste und Misstrauen abzubauen“, so das Orchester in einer Erklärung.

Das Programm wird mit dem kurzen Titel „Plea for Peace“ der zeitgenössischen amerikanischen Komponistin Augusta Read Thomas eröffnet, der vom Kammerorchester des BFZ und der deutschen Sopranistin Mirella Hagen vorgetragen wird. Es folgt J.S. Bachs Konzert für zwei Violinen in d-Moll mit Diana Tishchenko von der ukrainischen Krim und Alexander Sitkovetsky, der in Moskau geboren wurde. Danach wird der israelische Komponist Idan Raichel drei seiner Kompositionen vortragen, begleitet von Taiseer Elias aus Palästina, der das arabische Volkssaiteninstrument Oud spielt. Zum Abschluss des Konzerts spielt das BFZ das Finale von Mahlers 3. Sinfonie unter der Leitung von Iván Fischer.