Ungarn weltweit führend beim Anteil der Solarenergie

Solarenergie machte in der ersten Hälfte des Jahres 2025 fast 30 % der Stromerzeugung in Ungarn aus, mehr als in jedem anderen Land, das in einem globalen Bericht des internationalen unabhängigen Thinktanks Ember erfasst wurde, teilte das Energieministerium am Mittwoch in einem Beitrag in den sozialen Medien mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Der Solaranteil Ungarns war mehr als dreimal so hoch wie der weltweite Durchschnitt von 8,8 % und lag damit über den 11,3 % von vor vier Jahren. Die Solarleistung Ungarns überschritt Anfang September 9 GW.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren