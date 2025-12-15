Energieministerium: Solarstromkapazität wächst das vierte Jahr in Folge um mehr als 1 Gigawatt

Bis Anfang Dezember wurden in Ungarn im Jahr 2025 rund 1030 Megawatt neue Solarstromkapazität installiert. Die 1-Gigawatt-Marke wurde erstmals 2022 überschritten, seitdem konnte dieses Niveau jedes Jahr erneut erreicht werden. Von der Gesamtkapazität von fast 8300 Megawatt wurden in diesen vier Jahren mehr als 5000 Megawatt installiert, wie das Energieministerium (EM) am Montag auf seiner offiziellen Facebook-Seite bekannt gab – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Ungarn ist weltweit führend beim Anteil von Strom aus Solarenergie. Zwischen 2019 und 2024 wuchs die Gesamtkapazität der erneuerbaren Energien unter den europäischen Ländern bei uns am schnellsten. Die installierte Leistung der Stromerzeuger auf Basis grüner Energie stieg bis zum Herbst dieses Jahres auf über 9 Gigawatt, fügten sie hinzu. Die zentrale Frage der nächsten Jahre ist die Speicherung. Im Januar startet die mit Spannung erwartete Ausschreibung des Jedlik Ányos Energieprogramms, das Unternehmen mit 50 Milliarden Forint zur Installation industrieller Energiespeicher anregt. Ab Februar können sich Familien für eine Förderung in Höhe von 2,5 Millionen Forint für den Kauf und die Installation von Akkus und Wechselrichtern bewerben, teilte das EM mit.