Soltész: Aktivitäten des Roten Kreuzes sind für das Leben des Landes von entscheidender Bedeutung

Die Aktivitäten des Ungarischen Roten Kreuzes und seiner ehrenamtlichen Mitarbeiter sind von entscheidender Bedeutung für das Leben in Ungarn, erklärte der Staatssekretär für kirchliche und nationale Beziehungen im Amt des Ministerpräsidenten am Mittwoch in Budapest bei der Übergabe des renovierten multifunktionalen Gesundheitszentrums des Ungarischen Roten Kreuzes – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Miklós Soltész betonte, dass unter anderem das Rote Kreuz das Netz spannt, das diejenigen auffängt, die an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden. Darüber hinaus hilft es auch Flüchtlingen, beispielsweise Menschen, die vor Krieg fliehen. Das nun fertiggestellte Projekt, das nicht nur in der Hauptstadt realisiert wurde, sondern auch in vier weiteren Gemeinden Gesundheitszentren eingerichtet hat, ist das Ergebnis einer vorbildlichen Zusammenarbeit zwischen den Kommunen, dem Internationalen Roten Kreuz und der Regierung, fügte er hinzu. Der Politiker erinnerte daran, dass es Zeiten gab, in denen das Rote Kreuz um sein Überleben kämpfen musste. So wurde beispielsweise 1944 der damalige Generalsekretär der Organisation in die Sowjetunion verschleppt. Doch heute, trotz des schrecklichen Krieges, der in der Nachbarschaft tobt, kann das Rote Kreuz unter solchen Umständen arbeiten, dass es nicht nur innerhalb des Landes, sondern auch über unsere Grenzen hinaus den Bedürftigen Hilfe leisten kann. Daher ist es für die ungarische Regierung selbstverständlich, dem Roten Kreuz, das sie als einen ihrer wichtigsten Partner betrachtet, Hilfe zu leisten, sagte Miklós Soltész.

Antalné Fodor, Präsidentin des Ungarischen Roten Kreuzes, betonte, dass die Regierung die Investitionen in Höhe von fast 350 Millionen Forint, die im Hauptsitz des Roten Kreuzes in der Hauptstadt sowie in Győr, Ózd, Szigetszentmiklós und Zalaegerszeg getätigt wurden, mit mehr als 230 Millionen Forint unterstützt habe. Die vier betroffenen Komitate und die Hauptstadt trugen mit mehr als 87 Millionen Forint zur Einrichtung der Gesundheitszentren bei, erhielten 10 Millionen Forint an Stiftungsunterstützung sowie 11,5 Millionen Forint für die Anschaffung von Geräten vom Internationalen Roten Kreuz. Der 5. Bezirk der Hauptstadt unterstützte die Einrichtung von Gemeinschaftsräumen im Hauptsitz mit 1,5 Millionen Forint.

Für die Organisation von Gesundheitsprogrammen erhielten sie weitere rund 230 Millionen Forint von der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften (IFRC), fügte Antalné Fodor hinzu. Sie betonte, dass das renovierte Gesundheitszentrum und die Gesundheitsstationen der Durchführung von Blutspendeaktionen, Vorsorge- und Gesundheitsaufklärungsprogrammen sowie Gemeinschaftsaktivitäten dienen. Sie hob hervor, dass seit Anfang 2023 27.000 Menschen an den vom Roten Kreuz mehrfach gemeinsam mit dem Nationalen Zentrum für Volksgesundheit und Pharmazie organisierten Gesundheitsuntersuchungen teilgenommen haben, darunter 5272 Flüchtlinge aus der Ukraine. Die Entwicklung sei der Kraft der Zusammenarbeit und Kooperation zu verdanken, sagte Antalné Fodor bei der Übergabe des renovierten Zentrums.

Barbara Bodolai, Vertreterin der IFRC, war der Ansicht, dass die Entwicklung neue Möglichkeiten für die Ausweitung der humanitären Aktivitäten der Organisation biete. Diesem Zweck diene auch die Unterstützung durch das Internationale Rote Kreuz.