MVM-Netzinfrastrukturabteilung schließt Investition ab

MVM OVIT Manufacturing, eine Abteilung des staatlichen Energiekonzerns MVM, die Umspannwerke und andere Übertragungsnetzinfrastrukturen herstellt, hat laut einer Mitteilung der MVM-Gruppe vom Freitag in ihrem Werk am Stadtrand der Hauptstadt eine Anlage zur Oberflächenbehandlung und Lackierung in Betrieb genommen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit den von der Kaltenbach-Gruppe gelieferten Anlagen wird die Investition die Kapazitäten erhöhen, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden.