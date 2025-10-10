MZ Precast legt Grundstein für 10-Milliarden-Forint-Werk

Das ungarisch-serbische Bauunternehmen MZ Precast hat am Freitag in Dunavecse (Zentralungarn) den Grundstein für ein 10 Milliarden Forint teures Werk für Stahlbetonkonstruktionen gelegt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Regierung unterstützt die Investition, die in der ersten Phase 65 Arbeitsplätze schaffen wird, mit 2,4 Mrd. HUF, sagte Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó bei der Zeremonie. Er fügte hinzu, dass die Regierung seit 2014 600 Mrd. HUF zur Unterstützung von Investitionen in Höhe von 2.400 Mrd. HUF durch 1.120 ungarische Unternehmen bereitgestellt habe.