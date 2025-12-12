METRANS legt Grundstein für intermodalen Verkehrsknotenpunkt in Szeged

Das deutsche Logistikunternehmen METRANS hat am Freitag den Grundstein für einen 6 Mrd. HUF teuren intermodalen Verkehrsknotenpunkt in Szeged (Südostungarn) gelegt, wie das Ministerium für auswärtige Angelegenheiten und Handel in einer Erklärung mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In seiner Rede bei der Zeremonie sagte Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó, dass der Terminal, der bis 2027 fertiggestellt sein soll, das BYD-Werk in Szeged versorgen werde. Die Regierung unterstütze die Investition, die mindestens 50 Arbeitsplätze schaffen werde, mit 860 Millionen HUF, fügte er hinzu. Szijjártó hob die Politik der wirtschaftlichen Neutralität der Regierung hervor, die den Weg für die lokale Zusammenarbeit zwischen Unternehmen aus Ost und West ebne. Der Terminal, der dritte von METRANS in Ungarn, wird eine jährliche Kapazität von 300.000 Containern haben.