AVL startet zweite Phase der 12,5 Milliarden Forint Investition in Ungarn

Das österreichische Maschinenbauunternehmen AVL hat am Montag die zweite Phase eines 12,5 Mrd. Forint (32,2 Mio. EUR) teuren Entwicklungszentrums in Érd, am Stadtrand von Budapest, eröffnet – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

AVL legte den Grundstein für ein weiteres Bürogebäude und eine Garage. Péter Szijjártó, Minister für auswärtige Angelegenheiten und Handel, sagte bei der Zeremonie,könne „eines der attraktivsten und wettbewerbsfähigsten Umfelder in Europa für die moderne datenbasierte, digitale“ bieten. Der Staat unterstützt die Investition von AVL, die 350 Arbeitsplätze schaffen wird, mit einem Zuschuss von 3 Milliarden Forint. Laut AVL deckt die Arbeit im Forschungs- und Entwicklungszentrum fast die gesamte vertikale Entwicklung von Antriebssystemen ab. Die zweite Phase der Investition kostet 6,3 Milliarden Forint und wird mit 1,5 Milliarden Forint staatlicher Zuschüsse unterstützt, heißt es weiter.