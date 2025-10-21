Über 2.600 Unternehmen beantragen 3-Prozent-Kredit

Rund 2.600 Unternehmen haben in den ersten zwei Wochen nach der Senkung der Zinssätze für subventionierte Kredite im Rahmen des Széchenyi-Kartenprogramms einen 3-Prozent-Kredit beantragt, teilte der Staatssekretär für KMU am Dienstag auf einer Pressekonferenz mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Diese Unternehmen beantragten Kredite in Höhe von rund 140 Mrd. HUF, sagte Richárd Szabados. Die Zinssätze für Kredite im Rahmen des Széchenyi-Kartenprogramms wurden Anfang Oktober von 4,5 % gesenkt.