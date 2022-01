Kreditnehmer nehmen 22 Milliarden Forint aus dem Green Home Programm auf

Seit dem Start des Programms am 4. Oktober 2021 haben Kreditgeber 22 Milliarden Forint an Krediten im Rahmen des Green Home Programms der Ungarischen Nationalbank (NBH) ausgezahlt. Die Banken haben bis Ende 2021 753 Verträge für die Kredite unterzeichnet, so die NBH – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Rund 12 Milliarden Forint der Kredite wurden für Einfamilienhäuser und Grundstücke ausgezahlt, während 6 Milliarden Forint für Wohnungen in Mehrfamilienhäusern bestimmt waren. Etwa die Hälfte der Kredite war für Häuser bestimmt, die die Eigentümer selbst bauen. Die durchschnittliche Kredithöhe betrug 28,6 Millionen Forint und die durchschnittliche Laufzeit 20,6 Jahre. Im Rahmen des Green-Home-Programms bietet die Zentralbank den Kreditgebern eine Null-Prozent-Refinanzierung für Privatkredite für neue Häuser mit einem Primärenergieverbrauch von 90 kWh/m² pro Jahr. Die Zinssätze für diese Darlehen sind auf 2,5 % begrenzt.

Der durchschnittliche Zinssatz für ein Wohnungsbaudarlehen – mit Ausnahme von Darlehen mit variablen Zinssätzen, die für einen Zeitraum von einem Jahr oder weniger festgelegt wurden – lag im November bei 4,26 Prozent, wie die neuesten Daten der NBH zeigen. Der Kredit im Rahmen des Green-Home-Programms ist auf Kreditnehmer beschränkt, die vorhaben, in den von ihnen erworbenen Häusern zu wohnen, wobei Immobilieninvestoren ausgeschlossen sind. Die anfängliche Zuteilung für das Programm wurde auf 200 Milliarden Forint festgelegt.