Forscher der Universität Pécs beteiligen sich an der Entwicklung eines synthetischen Treibstoffs für Flugzeuge

Forscher der Universität Pécs beteiligen sich an einem dreijährigen internationalen Programm zur Entwicklung eines umweltfreundlichen synthetischen Flugzeugtreibstoffs, teilte die Hochschule in der Baranya am Dienstag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Das Ziel des Forschungsprojekts mit dem Namen Susgreen ist es, erdölbasierte Kraftstoffe durch umweltfreundlichere Alternativen zu ersetzen und so den ökologischen Fußabdruck des Flugverkehrs zu verringern. Eine Schlüsselrolle in diesem Prozess könnte Wasserstoff spielen, zu dem auch am Wasserstoffzentrum der PTE wissenschaftliche Untersuchungen durchgeführt werden, wie aus der Mitteilung der Universität hervorgeht. Ein Problem besteht darin, dass der heute verwendete Wasserstoff überwiegend sogenannter „grauer Wasserstoff” ist, der unter erheblichen CO2-Emissionen aus Erdgas gewonnen wird. Eine nachhaltigere Lösung ist „grüner Wasserstoff”, der durch Wasserstoffspaltung unter Verwendung erneuerbarer Energiequellen gewonnen wird. In Europa liegt dessen Anteil jedoch derzeit noch unter 5 Prozent, wie betont wurde.

Das Ziel des Susgreen-Projekts ist es, möglichst viele umweltfreundliche Technologien in die Herstellung synthetischer Kraftstoffe zu integrieren. Daher untersuchen Forscher der PTE gemeinsam mit Partnern aus den Niederlanden, Griechenland, der Türkei und Spanien die Möglichkeiten einer nachhaltigen Nutzung von Wasserstoff, insbesondere in Prozessen zur Kraftstoffherstellung. Das von der Universität Amsterdam geleitete Projekt, das von ungarischer Seite mit fast 60 Millionen Forint aus dem Nationalen Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsfonds unterstützt wird, könnte ein wichtiger Schritt sein, um nachhaltigere Kraftstoffe auch in der Luftfahrt zunehmend zu etablieren, heißt es in der Mitteilung.