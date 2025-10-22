Auf zu einem Wandertag in Marcali

Zu einem Ausflug, zu einer Besichtigung oder eben zu einem Unterricht der vergnüglichen Art starteten am Mittwoch viele Schülerinnen und Schüler. Gut ausgestattet mit Rucksack, festem Schuhwerk und entsprechend warmen Outfit marschierten die Jugendlichen in Reih und Glied durch die Innenstadt von Marcali.





Wohin die Wanderung gehen sollte, keine Ahnung. Aber das viele Gelächter, Geschnatter und die fröhliche Laune ließen erahnen, dass etwas Besonderes auf die große Gruppe warten sollte. Passend vor dem Feiertag am Donnerstag sollte diese Aktion vielleicht auch auf den in Ungarn traditionellen Ehrentag einstimmen. Jedenfalls eine tolle Idee.

Text/Foto: Eva