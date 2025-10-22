MOL: Ungarns Kraftstoffversorgung ist sicher

Die Kraftstoffversorgung Ungarns ist sicher, erklärte eine Sprecherin von MOL am Dienstag auf einer Pressekonferenz, nachdem es in der Nacht zuvor in einer Raffinerie südlich der Hauptstadt zu einem Brand gekommen war – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Piroska Bakos sagte, der Brand in der Donau-Raffinerie in Százhalombatta sei unter Kontrolle gebracht worden. Sie fügte hinzu, dass die Untersuchung der Brandursache, bei dem niemand verletzt wurde und die Luftqualität nicht über die Gesundheitsgrenzwerte hinaus beeinträchtigt wurde, bereits im Gange sei. Bakos sagte, dass die vom Brand nicht betroffenen Anlagen der Raffinerie nach und nach wieder in Betrieb genommen würden.

Krisztián Pulay, Geschäftsführer der MOL-Gruppe, sagte, es gebe keine Anzeichen dafür, dass externe Faktoren zu dem Brand beigetragen hätten. Er fügte hinzu, dass kein Zusammenhang mit einer Explosion in einer Raffinerie in Rumänien bestehe. Auf Fragen hin erklärte Pulay, dass das Feuer in einer von drei Destillationsanlagen der Raffinerie ausgebrochen sei. Er wies Berichte über eine Explosion in der Raffinerie zurück und erklärte, dass das Abfackeln von Gas in Notfällen laute Geräusche verursache, die von Menschen in der Umgebung als Explosion wahrgenommen werden könnten. Er sagte, die Lieferkette sei von dem Brand nicht betroffen und weitere Informationen würden nach der Schadensbegutachtung verfügbar sein. Er fügte hinzu, dass die vom Brand betroffene Anlage zwar wichtig, aber nicht „kritisch” für den Betrieb der gesamten Raffinerie sei. Am Dienstagabend teilte MOL mit, dass der Brand gelöscht worden sei und die Produktion schrittweise wieder aufgenommen werde.