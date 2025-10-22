Lichtausstellung im Bagolyvár Wildpark in Szolnok

Ab dem 24. Oktober verwandelt sich der Bagolyvár Wildpark jeden Abend in eine besondere Lichtausstellung: Der NEFAG Lichtpark – Der Park der Lichttiere wird eröffnet – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Lichtinstallation der DECOLED Story of Lights-Reihe in Szolnok besteht aus mehr als siebzig Lichtskulpturen, 200.000 Glühbirnen und sechs Kilometern Lichterketten und lädt die Besucher zu einer abendlichen „Safari” auf fast 9.000 Quadratmetern am Ufer der Theiß ein, heißt es in einer Mitteilung an die Nachrichtenagentur MTI, wonach das Besondere an der Ausstellung darin besteht, dass in einer naturnahen Umgebung „leuchtende” Tierskulpturen – Füchse, Bären, Löwen und Hirsche – zum Leben erweckt werden, während die Fotopunkte dem Nachtleben der Stadt eine neue Farbe verleihen.

Hinter der Realisierung der Lichtinstallation steht Teamarbeit: Die Umsetzung vor Ort wurde von zehn Fachleuten in etwa einer Woche mit einem Arbeitsaufwand von rund 800 Stunden durchgeführt, unterstützt von mehr als 20 Kollegen im Hintergrund, die von der Planung bis zur Logistik mitwirkten, betonten sie.

In der Mitteilung wird Sándor Fehér, Geschäftsführer der NEFAG Zrt., zitiert, der betonte, dass „diese Ausstellung nicht nur spektakulär ist, sondern auch ein echtes Gemeinschaftserlebnis, ein neuer Treffpunkt im Winter, an dem Familien, Freunde und Besucher der Stadt gemeinsam den Zauber der Lichter erleben können”. Eva Poláčková, Geschäftsführerin von DECOLED, sagte, dass sich die Besucher wie auf einer märchenhaften Safari fühlen werden, bei der jeder Schritt eine neue Überraschung bereithält, heißt es in der Mitteilung. Der Lichtpark ist bis zum 1. Februar 2026 täglich von 17 bis 21 Uhr geöffnet.