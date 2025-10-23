Coronavirus: Konzentration des Virus-Erbguts im Abwasser stagniert

Die landesdurchschnittliche Konzentration des Coronavirus-Erbguts im Abwasser stagnierte in der vergangenen Woche, teilte das Nationale Zentrum für öffentliche Gesundheit und Pharmazie (NNGYK) am Donnerstag auf seiner Website mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Es wurde berichtet, dass die Konzentration des Coronavirus im Abwasser in der 42. Kalenderwoche auf nationaler Ebene stagnierte. In Eger, Miskolc und Szeged wurde ein Anstieg verzeichnet, während in 18 Versorgungsgebieten eine Stagnation zu beobachten war und in Salgótarján ein Rückgang gemessen wurde. Die Konzentration des Erbguts stieg in den Proben aus dem Norden, Süden und Zentrum von Budapest sowie in den Proben aus dem Großraum Budapest, außerdem in Zalaegerszeg, Veszprém, Pécs, Szekszárd, Szeged, Békéscsaba, Debrecen, Nyíregyháza und Salgótarján, in Győr, Tatabánya, Szombathely, Székesfehérvár, Kaposvár, Kecskemét, Szolnok, Miskolc und Eger war sie moderat, in anderen Gebieten niedrig. Nach Angaben des NNGYK ist auf der Grundlage der Abwasserproben davon auszugehen, dass der weitere Anstieg der Coronavirus-Infektionen in den kommenden Wochen zum Stillstand kommen wird.

Es wurde auch bekannt gegeben, dass in der 42. Woche in Kecskemét und Pécs die Menge an Influenza-A-Erbgut im Abwasser über dem Nachweisgrenzwert lag. „Das Virus zirkuliert sporadisch auf niedrigem Niveau in der Bevölkerung“, heißt es in der Mitteilung.