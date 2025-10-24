Novák: Petöfi-Kulturprogramm 2.0 ist eine fantastische Chance für das ländliche Ungarn

Das Petőfi-Kulturprogramm 2.0, das am 1. November mit einem Budget von fünf Milliarden Forint startet, ist eine fantastische Chance für das ländliche Ungarn, erklärte die stellvertretende Staatssekretärin für Kunst und Gemeinschaftskultur des Ministeriums für Kultur und Innovation am Mittwoch im Fernsehsender M1 – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Irén Novák erinnerte daran, dass kulturelle strategische Entscheidungen in der letzten Zeit vor allem von zwei Aspekten bestimmt wurden: dem Denken in nationalen Kategorien und dem Prinzip der Regionalität, also dem Gedanken, unser reiches kulturelles Erbe und unsere Schätze zu den Menschen an ihren Wohnort zu bringen. Dies könnte durch das Petőfi-Kulturprogramm 2.0 verwirklicht werden, das Minister Balázs Hankó so benannt hat, weil es bereits 2023 als Modellprogramm gestartet wurde, fügte sie hinzu.

Sie betonte, dass das Programm, in dem vor allem mit den großen nationalen Kulturinstitutionen zusammengearbeitet wird, auf das gesamte Land ausgeweitet wurde und sich zweitausend Gemeinden der Initiative angeschlossen haben. Es handelt sich nicht um eine Ausschreibung, sondern um ein langfristiges, vorrangiges Kulturprogramm, dem sich die Gemeinden jederzeit anschließen können, betonte die stellvertretende Staatssekretärin und wies darauf hin, dass das Programm auch die Möglichkeit biete, lokale Gemeinschaften zu aktivieren. „Wir hoffen, dass die Menschen glücklicher, zufriedener und motivierter werden, dass sie bereit und in der Lage sind, sich für ihre Gemeinde und ihre Gemeinschaft zu engagieren und sich für ein gemeinsames Ziel zusammenzuschließen“, sagte Irén Novák über das Ziel des Programms.