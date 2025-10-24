Zsigó: Wer seinen Lebensmittelgutschein nicht entgegennehmen konnte, kann ihn bei der Post abholen

Wo der Postbote den Lebensmittelgutschein im Wert von 30.000 Forint nicht aushändigen konnte, hat er eine Benachrichtigung im Briefkasten hinterlassen, mit der man die Gutscheine bei der Post abholen kann. Wenn jemand auch dies versäumt, kann er die erneute Zustellung der Gutscheine beantragen, teilte der parlamentarische Staatssekretär des Ministeriums für Kultur und Innovation am Freitag auf seiner Facebook-Seite mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Róbert Zsigó schrieb: Nicht abgeholte Gutscheine werden 10 Werktage lang bei der Post aufbewahrt und anschließend an die Staatskasse zurückgeschickt. Wer die 10-tägige Abholfrist versäumt hat, kann für den erneuten Versand das Formular auf der Website Magyarorszag.hu ausfüllen: „Antrag in einer Rentenversicherungsangelegenheit”, fügte er hinzu. Wer weder einen Gutschein noch eine Benachrichtigung erhalten hat, hat vermutlich eine falsche Anschrift angegeben. In diesem Fall muss vor dem 14. November bei der Rentenauszahlungsbehörde online, persönlich oder per Post eine erneute Zustellung an die neue Anschrift beantragt werden. Dazu muss das Formular zur Meldung einer Adressänderung ausgefüllt und an die Rentenauszahlungsbehörde geschickt werden, schrieb er.

Wenn Sie weitere Informationen benötigen, können Sie sich im Falle einer erneuten Zusendung an die Kundenhotline der Regierung (1818; aus dem Ausland: 0036 (1) 550-1858) wenden, sowie bei der Rentenauszahlungsbehörde der Ungarischen Staatskasse (1811; aus dem Ausland: 0036 (1) 327-3308) oder per E-Mail unter 1818@1818.hu melden.