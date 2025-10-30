Hunguest Hotels verkauft zwei Hotels in Österreich

Hunguest Hotels, eine Tochtergesellschaft der börsennotierten Holdinggesellschaft Opus Global, wird zwei seiner Hotels in den österreichischen Alpen verkaufen und 8.000 Quadratmeter Land für Entwicklungszwecke in Bükfürdö (Westungarn) erwerben, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Diese Maßnahmen stehen im Einklang mit der 2021 eingeleiteten Strategie des Unternehmens zur Bereinigung seines Portfolios, die sich auf den Erwerb und die Entwicklung von Hotels mit Wellness-, Spa- und Konferenzdienstleistungen konzentriert, hieß es. Der Erlös aus dem Verkauf wird für weitere Entwicklungen und Akquisitionen verwendet. Das ungarische Unternehmen Hilaris Hotels, das die beiden Hotels am Fuße des höchsten Berges Österreichs erworben hat, die in zwei Saisonen betrieben werden, gab bekannt, dass die Hotels ab Dezember geöffnet sein werden.