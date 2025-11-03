Zahl der Arbeitssuchenden sinkt weiter

Die Zahl der registrierten Arbeitssuchenden in Ungarn lag im Oktober bei 220.797, was einem Rückgang von mehr als 5.000 gegenüber dem Vorjahresmonat entspricht, teilte das Wirtschaftsministerium am Montag unter Berufung auf Daten der Nationalen Arbeitsvermittlung (NFSZ) mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sándor Czomba, Staatssekretär für Beschäftigungspolitik, sagte, dass durch Programme der Europäischen Union über 54.000 Arbeitssuchende eine Stelle gefunden hätten.