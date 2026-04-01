Zahl der Arbeitssuchenden sinkt im März

Die Zahl der registrierten Arbeitssuchenden in Ungarn belief sich im März auf 222.954 und lag damit um fast 10.000 unter dem Wert des Vorjahresmonats, teilte der Staatssekretär für Beschäftigungspolitik am Mittwoch unter Berufung auf Daten der Nationalen Arbeitsvermittlung (NFSZ) mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Sándor Czomba sagte, dass von der Europäischen Union geförderte Programme mehr als 30.000 jungen Arbeitssuchenden geholfen hätten, eine Arbeit zu finden.