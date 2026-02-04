Zahl der Arbeitssuchenden sinkt im Januar

Die Zahl der registrierten Arbeitssuchenden in Ungarn belief sich im Januar auf 224.130 und sank damit um mehr als 6.000 gegenüber dem Vorjahresmonat, teilte der Staatssekretär für Beschäftigungspolitik am Mittwoch unter Berufung auf Daten der Nationalen Arbeitsvermittlung (NFSZ) mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sándor Czomba sagte, dass durch die von der Europäischen Union unterstützten Programme über 60.000 Arbeitssuchende eine Stelle gefunden hätten.