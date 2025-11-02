Hundephysiotherapie Schwarberg in Somogy und Zala

Manche Wege im Leben entstehen nicht aus einem Plan, sondern aus Erfahrung – und manchmal auch aus der Sorge um ein geliebtes Tier. So begann auch der berufliche Weg von Jasmin Schwarberg, die seit Kurzem im südungarischen Segesd wieder als Hundephysiotherapeutin tätig ist. Nach einer Babypause nimmt sie ihre Arbeit nun erneut auf – mit einem Angebot, das auf langjähriger Erfahrung, fachlicher Tiefe und persönlichem Engagement basiert.





Der Auslöser war ihre eigene Hündin Lucy. Bereits im Junghundealter erhielt Lucy die Diagnose „Hüftgelenksdysplasie“ – eine Erkrankung, die bei Hundebesitzern oft Unsicherheit auslöst. In Lucys Fall lautete die tierärztliche Empfehlung: eine Operation, bei der Nerven im Beckenbereich durchtrennt werden sollten. Sie entschloss sich jedoch, andere Wege zu suchen – und begann 2012 eine Ausbildung zur Hundephysiotherapeutin.

Die Arbeit mit Lucy und anderen Hunden ließ sie schnell erkennen, dass rein symptomatische Behandlungen oft nicht ausreichen. Deshalb folgten über die Jahre regelmäßige Weiter- und Fortbildungen – unter anderem in Struktureller Caniner Osteopathie, Akupunktur, Blutegeltherapie u. v. m.. Im Zentrum ihrer Arbeit steht seither die Erkenntnis, dass körperliche Beschwerden bei Hunden oft ganzheitlich betrachtet werden müssen. Eine Blockade in der Wirbelsäule kann etwa durch entzündliche Prozesse im Darm ausgelöst sein – oder eine lockere Kniescheibe kann die Folge eines alten, unbehandelten Rückenproblems sein.

Mit gezielten Übungen und alternativen Methoden wie Goldakupunktur konnte Lucy viele Jahre lang ein aktives und weitgehend beschwerdefreies Leben führen – ganz ohne Operation. Fast 15 Jahre war sie an der Seite ihrer Besitzerin, bevor sie im Sommer 2024 altersbedingt verstarb. Jasmin Schwarberg bringt heute nicht nur fundiertes Fachwissen mit, sondern auch langjährige praktische Erfahrung. In Norddeutschland war sie gemeinsam mit zwei Kolleginnen selbstständig in einer Hundephysiotherapie tätig. Gemeinsam gründeten sie ein Schulungsunternehmen für tiermedizinisches Fachpersonal und Physiotherapeuten, in dessen Rahmen sie unter anderem Fortbildungen mit namhaften Tierärzten und Heilpraktikern als Referenten organisierten. Nach der Geburt ihres Sohnes legte sie eine berufliche Pause ein. Nun startet sie neu – in Segesd und mit mobilen Hausbesuchen in den Komitaten Somogy und Zala.

Gerade die Möglichkeit, Hunde in ihrem gewohnten Umfeld zu behandeln, erweist sich oft als Vorteil – besonders bei älteren Tieren oder solchen mit eingeschränkter Mobilität. Dabei legt sie großen Wert auf eine individuelle Herangehensweise: Den Hund nicht nur auf seine Symptome zu reduzieren, sondern die Zusammenhänge im gesamten Organismus zu erkennen und darauf abgestimmte Maßnahmen zu setzen. Ihr Angebot richtet sich an Halter, die für ihre Hunde eine unterstützende, ganzheitliche Begleitung suchen – sei es bei chronischen Beschwerden, nach Operationen oder im Alter. Mit ihr haben Sie eine kompetente Ansprechpartnerin. Mit dem Neustart in Segesd ist ein Angebot entstanden, das moderne therapeutische Ansätze mit einem klaren Blick fürs Wesentliche verbindet. Interessierte können direkt Kontakt aufnehmen und sich unverbindlich beraten lassen – vor Ort oder im eigenen Zuhause.

Informationen unter:

Jasmin Schwarberg

Vörösmarty ut. 29, 7562 Segesd

Telefon: 0049 162 1960 069

E-Mail: schwarbergjasmin@gmail.com

Website: https://www.hundephysiotherapie-schwarberg.de