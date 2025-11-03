Werbetreibende drängen auf Gespräche mit der Regierung

Der Verband der ungarischen Werbewirtschaft (MRSZ) drängte in einer am Sonntag veröffentlichten Erklärung auf Gespräche mit der Regierung über Pläne zur Verkürzung der Aussetzung einer Branchensteuer – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der MRSZ wies darauf hin, dass durch Änderungen am Entwurf des Steuerpakets die Befreiung bis zum 30. Juni 2026 statt bis zum Ende des Jahres 2026 gelten würde. Der Verband forderte, die Befreiung „im Interesse der wirtschaftlichen Stabilität und des Wachstums” bis zum Jahresende zu verlängern.