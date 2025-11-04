Kulinarische Rundreise in Siófok – GasztroFok Herbst 2025

Nach dem großen Erfolg der vergangenen Jahre kehrt GasztroFok am 8. und 9. November 2025 nach Siófok zurück – ein kulinarisches Erlebnis, das man sich nicht entgehen lassen sollte. Dieses Jahr wird die Veranstaltung vom jungen Gastronomie-Talent Noel Fodor, Preisträger des Sonderpreises beim Bocuse d’Or, offiziell unterstützt.





Seit zwei Jahren lädt GasztroFok dazu ein, hier die regionale Vielfalt an Wein und Gastronomie zu entdecken. Besucher können dabei die speziell für diesen Anlass zusammengestellten Menüs der teilnehmenden Restaurants – von Széplak bis Sóstó, von Kiliti bis Szabadi – genießen und erleben hautnah, wie lokale Produzenten in die kulinarische Szene eingebunden werden. Das Ziel der Stadt ist es, Siófok als ganzjährige Genuss-Destination am Balaton zu etablieren.

Was die Gäste u.a. erwartet:

Brunch & Frühstück: ein besonderes Angebot von After & Brunch

Ländliche Spezialitäten: traditionelles Schweineschlachtfest bei Apa Világa

Italienische Genüsse und Köstlichkeiten von Egy Csipet Nápoly

Gänse-Spezialitäten bei Pietro und Kiskert

und Ungarische Klassiker aus der Küche des Sándor Étterem

Asiatische Highlights und Sushi in der Sushi Bár

Süße Versuchungen, Desserts in der Dinasztia Cukrászda

Glutenfreie, vegane, gesunde Speisen im Vegan Brunch & Bistro Spirit

Familien mit kleinen Kindern bietet an diesem Wochenende der Abenteuerpark #hashtEGG Toyee unvergessliche Erlebnisse. Entdecken Sie die Vielfalt – von Spitzenrestaurants über Street-Food bis hin zu lokalen Spezialitäten. Reservieren Sie am besten vorab einen Tisch, damit Sie sich entspannt von Station zu Station probieren können. Für eine sorgenfreie Tour sorgt der vergünstigte GasztroTaxi-Service, der die Gäste bequem zu allen kulinarischen Highlights bringt.

Erleben Sie Siófok als kulinarisches Ziel für das ganze Jahr – Genuss, Vielfalt und Gaumenfreuden erwarten Sie!