Modernisierung der Eisenbahnstrecke Debrecen-Mátészalka gestartet

Ein Ministerialbeauftragter gab am Freitag auf einer Pressekonferenz im Bahnhof Nyírbátor, der an der Strecke liegt, den Start eines Projekts zur Modernisierung der Eisenbahnstrecke zwischen Debrecen und Mátészalka im Osten Ungarns bekannt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Laut László Tasó, dem Beauftragten für Eisenbahnentwicklung in der Region, soll im ersten Quartal 2026 ein Unternehmen für die Planung der Modernisierung ausgewählt werden. Die Planungsphase werde voraussichtlich 8 Mrd. HUF brutto kosten, fügte er hinzu. Das Projekt kommt sowohl der lokalen Industrie als auch den Reisenden zugute. Es wird mit Mitteln der Europäischen Union unterstützt.