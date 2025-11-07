Coca-Cola Ungarn ändert nach Untersuchung Partnerverträge

Die lokalen Niederlassungen von Coca-Cola haben nach einer Untersuchung durch die Wettbewerbsbehörde (GVH) ihre Standardverträge mit Catering-Partnern geändert, teilte die Aufsichtsbehörde am Freitag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die GVH erklärte, dass sich die Partner von Coca-Cola aufgrund der unklaren Formulierungen in der früheren Version der Verträge möglicherweise unter Druck gesetzt fühlten, ihr Bestellvolumen zu erhöhen. Die lokalen Coca-Cola-Unternehmen verpflichteten sich, die Formulierungen in den Verträgen zu ändern, um klarzustellen, dass die Bestellung zusätzlicher Produkte nicht erforderlich ist, um Vergünstigungen in Anspruch nehmen zu können.