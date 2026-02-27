Szijjártó hebt Vorteile der Eisenbahnstrecke Budapest-Belgrad hervor

Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó wies nach einem Treffen der bilateralen Wirtschaftskommission am Freitag in Belgrad auf die wirtschaftlichen Vorteile hin, die die Modernisierung der Eisenbahnstrecke Budapest-Belgrad sowohl für Ungarn als auch für Serbien mit sich bringt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„Ungarn und Serbien sind zu einer unaufhaltsamen Kraft im Nord-Süd-Personen- und Güterverkehr in Europa geworden, und die damit erzielten Einnahmen werden die serbische und die ungarische Wirtschaft in Zukunft stärken“, sagte Szijjártó in einer von seinem Ministerium veröffentlichten Erklärung. Die Entscheidung über den Ausbau der Strecke, die Teil eines Korridors für den Transport chinesischer Waren nach Europa werden soll, wurde 2014 getroffen, und am Freitag verließen die ersten Güterzüge das Depot.

Szijjártó sagte, dass bisher zehn Züge eine Genehmigung für die Nutzung der Bahnstrecke beantragt hätten, die Strecke jedoch bis zu drei Güterzüge pro Stunde bewältigen könne. Im März werde der Personenverkehr auf der Strecke aufgenommen, darunter 16 internationale Züge pro Tag, sagte er und merkte an, dass Serbien auf der Strecke neue, in China hergestellte Züge einsetzen werde. Grenzkontrollen würden unterwegs durchgeführt, wodurch Wartezeiten reduziert und die Reisezeit zwischen den Hauptstädten auf etwa drei Stunden verkürzt würde, fügte er hinzu. Der Preis für eine Fahrkarte auf dieser Strecke werde bei etwa 26 Euro liegen, sagte er. Szijjártó sagte, die Verbindungskapazität zwischen den Stromnetzen Ungarns und Serbiens werde sich ab 2030 verdoppeln. Die Seiten unterzeichneten ein Abkommen über die Zusammenarbeit im Bereich der Kernenergie und über die Unterstützung der Integration Serbiens in die Europäische Union.