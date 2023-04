Regierung unterstützt Ausbau des Hungarorings

Die Regierung wird den Ausbau der Rennstrecke Hungaroring in Mogyoród, am Rande der Hauptstadt, unterstützen, sagte Sportstaatssekretär Ádám Schmidt am Dienstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Modernisierung soll bis zur Austragung des Großen Preises von Ungarn der Formel 1 im Jahr 2026 abgeschlossen sein, so Schmidt. Die Ausschreibung für das Projekt soll in den nächsten 40-45 Tagen erfolgen, so dass die Bauarbeiten im Herbst 2024 beginnen und bis zum Beginn der Veranstaltung 2026 abgeschlossen sein können, fügte er hinzu. Die Modernisierung ist eine Voraussetzung für die Verlängerung des ungarischen Vertrags über die Austragung der F1-Rennen von 2027 bis 2032.