OTP Ingatlanpont: Im vergangenen Jahr kauften 6600 ausländische Staatsbürger in Ungarn Wohnungen

In Ungarn kauften im vergangenen Jahr 6600 ausländische Staatsbürger Wohnungen im Wert von insgesamt 309 Milliarden Forint, womit sie 6,4 Prozent des Gesamtumsatzes generierten, teilte OTP Ingatlanpont am Donnerstag der Nachrichtenagentur MTI mit, basierend auf den kürzlich veröffentlichten Gesamtzahlen des Zentralamts für Statistik (KSH). Demnach könnte das laufende Jahr aus Sicht der ausländischen Käufer von einer Zweiteilung geprägt sein, da das Otthon Start-Programm durch die Förderung der inländischen Nachfrage ungarische Käufer begünstigt, während der Boom bei neuen Wohnbauprojekten auch Ausländer anziehen könnte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Das Immobilienmakler-Netzwerk wies auf der Grundlage der Daten des KSH darauf hin, dass 2024 die meisten Käufer weiterhin aus Deutschland kamen, wobei 1369 als Käufer auf dem Markt auftraten, vor allem in West- und Südtransdanubien. An zweiter Stelle stehen die Chinesen mit 708 gekauften Wohnungen, an dritter Stelle die Rumänen und Slowaken mit jeweils 671 Immobilien. Darüber hinaus kauften im vergangenen Jahr 329 Vietnamesen Wohnungen in Ungarn, und auch die Russen, die 2024 185 Wohnimmobilien erworben haben, stellen eine spürbare Nachfrage dar.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Es wurde hervorgehoben, dass der Anteil ausländischer Wohnungskäufer in Budapest 7,8 Prozent betrug und der Gesamtwert ihrer Käufe ein Zehntel des Umsatzes ausmachte, sodass sie überdurchschnittlich teure Immobilien erworben haben. Die ausländischen Käufer konzentrierten sich auf die inneren Bezirke von Pest, wo sie an 19 Prozent der Transaktionen beteiligt waren. In Budapest wurden die meisten Käufe von Chinesen und Vietnamesen registriert, deren Gesamtwert zusammen 3,9 Prozent des gesamten Marktumsatzes ausmachte.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Auf der Grundlage der Daten des KSH wurde auch darauf hingewiesen, dass rumänische Staatsbürger in der Regel Wohnungen in den Komitaten Békés, Hajdú-Bihar und Szabolcs-Szatmár-Bereg sowie in Budapest kauften. Von den slowakischen Staatsbürgern, deren Zahl ähnlich hoch war, kauften 34 Prozent in Borsod-Abaúj-Zemplén und weitere 19 Prozent in Győr-Moson-Sopron, während der Anteil ihrer Transaktionen in der Hauptstadt 18 Prozent erreichte. Es wurde bekannt gegeben, dass der durchschnittliche Wohnungspreis bei den ebenfalls hauptsächlich in Budapest kaufenden Russen mit 83,5 Millionen Forint am höchsten war, dicht gefolgt von den Vietnamesen mit 83,4 Millionen Forint. An dritter Stelle standen die Chinesen mit 76,9 Millionen Forint.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Das andere Extrem bildeten die vor allem auf dem Land aktiven rumänischen Käufer mit 16,8 Millionen Forint, aber auch bei den Niederländern und Belgiern lag der Durchschnittspreis unter 30 Millionen Forint. Dies spiegelt sich auch im durchschnittlichen Quadratmeterpreis wider: Während die Russen durchschnittlich zu einem Preis von 1,4 Millionen Forint kauften, lag dieser Betrag bei den Rumänen und Niederländern bei nur 200.000 Forint.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

In der Mitteilung wurde Dávid Valkó, leitender Analyst bei OTP Ingatlanpont, zitiert, der erklärte, dass seit Jahren zu beobachten sei, dass ausländische Käufer auf dem ungarischen Wohnungsmarkt sehr aktiv seien, insbesondere in der Hauptstadt. Der Experte war der Ansicht, dass dieser Markt im Jahr 2025 von einer Zweiteilung geprägt sein könnte, da einerseits das Otthon Start-Programm inländische Käufer unterstützt und andererseits könnte der Anteil der Ausländer aufgrund des in diesem Jahr stärker werdenden Forint theoretisch zurückgehen, andererseits wird das Angebot an neuen Wohnungen in Budapest dank der Möglichkeit, dass dies zu einer vorrangigen nationalen Investition wird, und dank des Wohnraum-Kapitalprogramms spürbar explodieren, was auch ausländische Käufer anziehen könnte, erklärte OTP Ingatlanpont.