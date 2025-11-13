„Eine Tasse Liebe“ – landesweite Bücheraktion in Ungarn

Am Tag des Hl. Nikolaus startet die Initiative „Eine Tasse Liebe“, die auf das Problem des funktionalen Analphabetismus in Ungarn aufmerksam machen soll: In zehn Städten des Landes werden gebrauchte Bücher gesammelt, um möglichst vielen Menschen Zugang zu Lesestoff zu ermöglichen. Wie die Organisatoren betonen, ist jeder dritte ungarische Erwachsene praktisch funktionaler Analphabet – eine Zahl, die laut OECD-Daten 33 Prozent der 25- bis 64-Jährigen betrifft.

Menschen mit dieser Einschränkung können meist nur kurze, einfache Texte verstehen. Die Aktion will das Bewusstsein für das Thema stärken und die Freude am Lesen neu beleben. „Kann ein einziges Buch die Zukunft eines Kindes verändern?“ Diese Frage steht im Mittelpunkt der Kampagne. Fachleute sind überzeugt, dass viele Leseschwierigkeiten vermieden werden könnten, wenn Kinder schon in jungem Alter die Freude am Lesen erfahren. Lesen fördert nicht nur die Sprachentwicklung und den Wortschatz, sondern auch die Konzentration und das logische Denken. Doch nicht überall gibt es die Möglichkeit, Bücher in die Hand zu nehmen. Oft fehlt es schlicht an Lesestoff, denn in vielen Gemeinden gibt es weder eine Buchhandlung noch eine Bibliothek. In Ungarn wurden in den vergangenen drei Jahrzehnten Hunderte von Bibliotheken geschlossen. Schätzungen zufolge verfügen auch 30 bis 35 Prozent der Schulen über keine Schulbibliothek mehr. Darauf machten Fachleute bereits anlässlich des Welt-Schulbibliotheksmonats aufmerksam.

Angesichts dieser alarmierenden Entwicklung ruft jetzt eine Gruppe von Psychologen, Pädagogen und Medienexperten regelmäßig lesende Familien dazu auf, Kinder ohne Zugang zu Märchenbüchern zu unterstützen. Die Organisatoren bitten sie, zu Hause ein Märchenbuch auszuwählen, das sie für besonders lesenswert halten und das anderen Kindern die Freude am Lesen vermitteln kann. Der Monat Dezember eigne sich besonders gut für eine solche Aktion, denn ein Buch als Geschenk wecke positive Emotionen und könne langfristig zum Lesen motivieren. Die gespendeten Bücher können vom 1. bis 22. Dezember an den „Egy csésze szeretet“-Sammelstellen in zehn Ortschaften abgegeben werden, erklärte Péter Éskovács, einer der Organisatoren. In Siófok: Toyee Abenteuerpark, Balatonkenese: Eleven cukrászda, Balatongyörök: Promenád Kávézó, Balatonlelle: Márton Cukrászda, Tihany: Füred Kapitány bázisa, Énidő Caffe, Budapest: Egy csipet torta, Telki: Kovászda, Bükfürdö: Jóska Bácsi Brasserie, Budaörs: Krállik Kovászda und Páty: Kovászda.