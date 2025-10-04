Die Polizei führt nächste Woche eine landesweite Verkehrssicherheitskontrolle durch, bei der vor allem das Telefonieren am Steuer und die Verwendung von Sicherheitsgurten überprüft werden, teilte die Nationale Polizeibehörde am Freitag auf der Website police.hu mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Polizei wiederholt damit die Verkehrssicherheitskontrolle vom September dieses Jahres, da die damaligen Kontrollen negative Ergebnisse gebracht hatten: Nach wie vor halten viele Autofahrer während der Fahrt ihr Mobiltelefon in der Hand, und auch die Verwendung des Sicherheitsgurts wird von vielen vernachlässigt. Zwischen dem 6. und 12. Oktober werden die Polizisten in ganz Ungarn vor allem die Nutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt sowie jedes Verhalten kontrollieren, das die Aufmerksamkeit vom Fahren ablenkt und die Verkehrssicherheit gefährdet. Die Aktion unter dem Motto „Achte auf die Straße!” ist Teil der Verkehrssicherheitskontrolle, die vom Europäischen Netzwerk der Verkehrspolizei (Roadpol) organisiert wird und an der sich die ungarische Polizei wie in den vergangenen Jahren auch diesmal beteiligt.