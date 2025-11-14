Rekordhoch bei Immobilienpreisen am Balaton

Am Balaton brodelt der Immobilienmarkt. Makler sprechen von einer Rekordzahl an Interessenten, von einem knappen Angebot und von Preisen, die vor ein paar Jahren niemand für möglich gehalten hätte. Die Immobilienpreise bewegen sich in schwindelerregender Höhe – das muss jeder feststellen, der ein Haus am Balaton kaufen möchte. Hinter den Preisen verbergen sich jedoch nicht nur Teuerungen, sondern auch ein neues Lebensgefühl, schreibt hirbalaton.hu. So sei ein gutes Panorama Millionen wert, Experten zufolge sind deshalb die gefragtesten Ortschaften im Komitat Veszprém zu finden.

Während der Quadratmeterpreis am Balaton vor einigen Jahren noch zwischen 500.000 und 700.000 Forint lag, bestimmen heute ganz andere Summen den Markt. Im Komitat Veszprém sind die Immobilienpreise im Vergleich zu 2021 im Durchschnitt um 40–60 Prozent gestiegen. Während der Pandemie stiegen die Preise sogar innerhalb eines Jahres um ein Drittel. Das Wachstum hält bis heute an. Käufer von neu gebauten Häusern sind meist Budapester oder ausländische Investoren, die schlüsselfertige Immobilien für die Kurzzeitvermietung suchen. Nahezu die Hälfte des Angebots rund um den See besteht aus Neubauten, typischerweise moderne, beheizbare Apartments, die ganzjährig bewohnbar sind. Das klassische Ferienhaus ist mittlerweile selten nachgefragt, stattdessen sind Smart Homes mit Panoramablick gewünscht. Der Balaton entwickelt sich zunehmend zu einem Statussymbol: wer hier kauft, kommt nicht zum Urlaubmachen, sondern kauft sich eine Position auf dem hiesigen Luxusmarkt. Am Nordufer werden für neu gebaute Ferienimmobilien bis zu 2,2 Millionen Forint pro Quadratmeter verlangt, während der Quadratmeterpreis gebrauchter Häuser zwischen 900.000 und 1,2 Millionen Forint liegt.

Der Preisunterschied zwischen den beiden See-Ufern ist aber mittlerweile nur noch eine Nuance. Am Nordufer liegt der Durchschnittspreis bei 1,5 Millionen Ft, am Südufer bei 1,6 Millionen Ft. Der wahre Unterschied ist eher im Lebensgefühl zu suchen. Das Nordufer gilt als elegant, das Südufer als lebendig und pulsierend. Der Traum vom Balaton dreht sich nicht mehr nur um die Nähe zum Wasser, sondern darum, wer ihn sich überhaupt noch leisten kann.