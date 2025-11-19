Visit Hungary: Tokaj ist die beliebteste Weinregion der Ungarn

Unter den heimischen Weinregionen ist Tokaj bei den Ungarn am beliebtesten, gefolgt von der Weinregion Eger und Villány, wie aus einer Online-Umfrage von Csodásmagyarország.hu hervorgeht, deren Ergebnisse Visit Hungary am Mittwoch gegenüber der Nachrichtenagentur MTI bekannt gab.

Basierend auf der Umfrage, die im November unter 1658 Personen online durchgeführt wurde, zieht die Mehrheit der Befragten vor allem die Nähe zur Natur und die Ausflugsmöglichkeiten in eine Weinregion, aber viele fühlen sich auch von Weinverkostungen und Kellerbesichtigungen sowie Wellness-Angeboten und gastronomischen Programmen angezogen. Die Tokajer Weinregion ist der Favorit der Ungarn, wie die Umfrage von Csodásmagyarország.hu zeigt: 23 Prozent der Befragten stimmten für das Weltkulturerbe. An zweiter Stelle liegt die Weinregion Eger mit 16 Prozent, während Villány mit 15 Prozent den dritten Platz belegt.

Den vierten Platz teilen sich die Weinregionen Balaton-felvidék und Badacsony mit jeweils 7 Prozent, den fünften Platz belegt die Weinregion Szekszárd mit 5 Prozent. Es folgen die Weinregionen Mátra und Balatonfüred-Csopak (4 Prozent) sowie die Weinregion Balatonboglár (3 Prozent). Den neunten Platz belegen die Weinregionen Mór und Sopron mit jeweils 2 Prozent, den zehnten Platz die Weinregion Neszmély, ebenfalls mit 2 Prozent. Die Studie untersuchte auch die Weinkonsumgewohnheiten der Ungarn: Den Ergebnissen zufolge bevorzugen die meisten Weißwein (43 Prozent), gefolgt von Rotwein (30 Prozent) und Rosé (16 Prozent).

Sekt erreichte 5 Prozent, Schaumwein 1 Prozent, während 5 Prozent der Befragten überhaupt keinen Wein trinken, fügten sie hinzu, wobei die Präferenzen je nach Altersgruppe kaum voneinander abweichen, nur bei den über 65-Jährigen lag Rotwein an erster Stelle. Die Topliste der konkreten Weinsorten führt Aszú (16 Prozent) an, gefolgt von Olaszrizling (11 Prozent), Merlot (10 Prozent), Bikavér (9 Prozent) und Cserszegi Fűszeres (ebenfalls 9 Prozent) auf Platz fünf, wie aus der Studie hervorgeht.